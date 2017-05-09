ألمانيا : إعتقال سوريين اثنين بتهمة الانتماء لجبهة النصرة

ألقى مكتب المدعي العام الاتحادي القبض على لاجئين سوريين يُشتبه في انتمائهما لـ”جبهة النصرة” في برلين وولاية ساكسونيا-أنهالت.

وقامت الشرطة بتفتيش شقتي السوريين، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في كارلسروه اليوم الثلاثاء.

وقال بيان للمكتب إن السوريين التحقا بوحدة قتالية للتنظيم الإرهابي في سوريا، مضيفاً أن المشتبه به البالغ من العمر 30 عاماً كان شارك عام 2012 كقائد في محاصرة حقول الغاز في مدينة الطبقة السورية والاستيلاء عليها.

كما قام عام 2013 بذبح قناص تابع لجيش النظام السوري، ووفق معلومات المكتب التحق المشتبه به منتصف عام 2013 بتنظيم “داعش”.

من جانب آخر أفاد مكتب التحقيقات الجنائية أن السلطات ألقت القبض على المشتبه به في شقته بمدينة ماغديبورغ من دون إبداء أي مقاومة.

أما المشتبه به الثاني فيبلغ الـ23 من العمر، ومن المقرر عرض المشتبه بهما اليوم الثلاثاء على قاض للتحقيق في المحكمة الاتحادية العليا. (DPA-REUTERS-DW)

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