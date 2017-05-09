ألمانيا : تراجع الإنتاج الصناعي بأقل من المتوقع

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بوتيرة أقل من التوقعات في مارس آذار بما يثبت متانة أنشطة التجارة ويعزز التوقعات بأداء قوي لأكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الأول من العام.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد نزل الإنتاج الصناعي 0.4 في المئة خلال الشهر وهو انخفاض أقل من التوقعات التي جاءت في استطلاع للرأي أجرته رويترز بهبوط نسبته 0.6 في المئة.

ويأتي التراجع جراء انخفاض انتاج الطاقة 2.5 في المئة وإنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.5 في المئة في حين زاد إنتاج قطاع البناء 1.5 في المئة.

وذكرت الوزارة أن الإنتاج الصناعي زاد 1.4 في المئة في الربع الأول.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية ارتفعت 0.4 في المئة خلال الشهر وهو ما يزيد عن متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز بزيادة نسبتها 0.2 في المئة.

وقفزت الواردات 2.4 في المئة وهي نسبتة أعلى بكثير من توقعات بزيادة نسبتها واحد في المئة. وتقلص الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 19.6 مليار يورو (21.41 مليار دولار) من 21.2 مليار يورو في فبراير شباط، وهو ما يقل من متوسط توقعات رويترز ببلوغه 20.9 مليار يورو. (REUTERS)

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