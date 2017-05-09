أوقع بهن عبر موقع تعارف .. محاكمة فرنسي متهم باغتصاب 11 فتاة

يمثل أمام القضاء الفرنسي شاب في الرابعة والثلاثين من العمر بتهمة #اغتصاب عشر نساء في العام 2013 التقاهن على مواقع إلكترونية خاصة بالتعارف.

ويدعى الشاب ويلي ديزير، وتم توقيفه على ذمة التحقيق في آخر تشرين الأول/اكتوبر 2013. وفي تموز/يوليو أدت شكوى تقدمت بها شابة قالت إنه اعتدى عليها، إلى توجيه الاتهام رسميًا له. وبدأت محاكمته الثلاثاء.

وقالت المدعية إنها تعرفت على الشاب من خلال موقع “آدوبت آن ميك”، ثم التقيا وجهًا لوجه في اليوم نفسه، وأجبرها على التعرّي واغتصبها.

وإثر هذه الدعوى وضع الشاب تحت المراقبة القضائية، ثم بعد 3 أشهر ادعت شابة أخرى أنها تعرفت عليه عبر الموقع نفسه وفعل معها الشيء نفسه بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وأوقفت الشرطة الشاب، ودققت في حسابه على موقع التعارف، وتبين وجود عدد من الشابات الأخريات أوقع بهن.

وأحصى المحققون حتى الآن 11 شابة وقعن ضحايا له ، وسيحاكم ويلي ديزير بتهمة اغتصاب تسع منهن، اثنتان كانتا حاملتين، ومحاولة اغتصاب شابة عاشرة، والتحرش بأخرى.

وينفي الشاب التهم الموجهة إليه، ويقول إنه التقى بالشابات وأقام معهن علاقات جنسية بالتراضي ، وهو ذو سجل قضائي في مخالفات المرور والعنف وتعاطي المخدرات.

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