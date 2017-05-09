إبراهيموفيتش و غوارديولا ضمن الرياضيين الأثرياء الجدد في بريطانيا

تصدر السائق البريطاني #لويس_هاميلتون بطل العالم في سباقات الفورمولا ون ترتيب الرياضيين الأغنى في #بريطانيا ، وذلك بحسب دراسة قامت بها صحيفة “صنداي تايمز” و نشرت نتائجها مختلف وسائل الإعلام، والتي شملت الرياضيين الأكثر ثراء سواء أكانوا البريطانيين الذين ينشطون خارج بريطانيا أو الأجانب الذين ينشطون داخل ملاعبها في مختلف الرياضات الجماعية والفردية.

وتضمنت قائمة الرياضيين العشرة الأغنى في بلاد الضباب لعام 2017 أسماء جديدة لم تكن موجودة سابقاً ضمن لائحة اثرياء العام المنصرم ، بعدما انضمت حديثاً للميادين الرياضية في بريطانيا، كما ضمت القائمة 5 رياضيين يمارسون كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين .

وتصدر لويس هاملتون الترتيب كأغنى رياضي في بريطانيا بثروة قدرها 131 مليون جنيه استرليني بزيادة بلغت 25 مليون باوند، عن ثروته في العام المنصرم بفضل العائدات المالية الضخمة التي تدرها رياضة الفورمولا ون خاصة في سباقات الجوائز الكبرى.

وحل ثانياً النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي كأحد الأثرياء الجدد في الرياضة في بريطانيا بثروة تقدر قيمتها بـ 110 ملايين باوند استرليني ليكون اغنى لاعب كرة في بريطانيا متفوقاً على زميله في الفريق الإنكليزي واين روني، الذي جاء في المركز الثالث رغم ارتفاع ثروته إلى 11 مليون باوند استرليني لتصل في العام الجاري إلى 93 مليون جنيه .

وحل رابعاً سائق الفورمولا ون البريطاني جنسون باتون بثروة بلغت قيمتها 86 مليون باوند استرليني، بعدما زادت قيمتها عن العام المنصرم 9 ملايين باوند.

وجاء خامساً نجم الغولف العالمي الإيرلندي روي ماكلوري الذي تصل ثروته إلى 82 مليون جنيه استرليني، بعدما ارتفعت بزيادة بلغت 20 مليون جنيه إسترليني عن العام الماضي.

وحل سادساً نجم التنس البريطاني اندي موراي بطل دورة ويمبلدون الإنكليزية بثروة بلغت قيمتها 77 مليون جنيه إسترليني بزيادة قدرت بـ 20 مليون باوند.

وحافظ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني بنادي مانشستر يونايتد على إسمه ضمن الرياضيين الأغنى في بريطانيا، بعدما زادت ثروته بـ 11 مليون باوند استرليني إلى 61 مليون جنيه استرليني.

و بدوره، لا يزال المهاجم الويلزي غاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني، ضمن أثرياء بريطانيا بثروة قدرت بـ 54 مليون جنيه استرليني، وبزيادة وصلت إلى 20 مليون باوند.

وضمت قائمة الأثرياء الإنكليزي لوول دينغ نجم نادي لوس أنجلوس ليكرز الأميركي لكرة السلة، ذا الأصول السودانية، حيث تقدر ثروته بـ 50 مليون جنيه استرليني، بعدما ارتفعت 7 ملايين باوند عن العام المنصرم.

وحل عاشراً الإسباني بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي صاحب أعلى راتب بين مدربي الاندية والمنتخبات في العالم، حيث تقدر ثروته بـ 50 مليون باوند استرليني.

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