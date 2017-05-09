إدينسون كافاني قد ينتهي به المطاف في نابولي

قال إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان، إنه قد يعود لناديه السابق نابولي بعدما ينتهي عقده مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في 2020.

وجدد مهاجم أوروغواي، الذي خاض 91 مباراة مع منتخب بلاده، عقده مع باريس سان جرمان في أبريل الماضي. وسجل 128 هدفا في 195 مباراة مع الفريق الفرنسي وهو رقم قياسي.

وأبلغ كافاني (30 عاما) سكاي سبورت إيطاليا الاثنين “بعد باريس سان جرمان لا أعرف ما سيحدث ولكن إذا أردت تغيير الفريق فربما أختار العودة إلى نابولي ومنه إلى بلدي”.

وقال بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز “إذا عدت إلى نابولي مستقبلا فإنني أرغب أن أكون وقتها في حالة جيدة. سنرى في نهاية عقدي الحالي الذي ينتهي في 2020”.

وانضم كافاني إلى باريس سان جرمان في 2013 بعد ثلاث سنوات في نابولي الإيطالي. وشارك في 104 مباريات مع نابولي في كل المسابقات وسجل 104 أهداف.

وقال كافاني “لا أريد العودة إلى بلدي عندما أكون متقدما للغاية في السن.. أود أن أترك كرة القدم الاحترافية بمستو مرتفع..أتمنى ذلك. أود الاعتزال بناء على قرار أتخذه وليس لأنني لم أعد قادرا على تقديم أداء جيد”.

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