إسبانيا : ” لعبة ” تقتل طفلة و تصيب 6 أطفال آخرين بجروح

لقيت طفلة في السادسة من عمرها حتفها وأصيب ستة أطفال آخرون بجروح، عندما انفلتت لعبة قفز قابلة للنفخ على شكل قلعة من الأوتاد وحلقت في الهواء، مما أدى إلى سقوط الأطفال على الأرض، بحسب الشرطة الإسبانية.

ونقلت أسوشيتد برس عن حكومة إقليم كتالونيا في بيان إن الحادث وقع الأحد عند مطعم في بلدة كالدس دي مالافيلا شمال شرقي إسبانيا.

وذكرت تقارير إخبارية أن فريق التحقيق التابع للشرطة خلص إلى أن “القلعة النطاطة” كانت مثبتة باثنين فقط من أوتادها الستة ، و حلقت القلعة فوق المطعم وهبطت على بعد نحو أربعين مترا.

وقال مسؤولون إن المطعم لم يحصل على التصريح المناسب لتنصيب اللعبة ، و ما زال أحد الأطفال في حالة خطرة ، فيما يعالج أربعة آخرون من جروحهم. وغادر طفل واحد بالفعل المستشفى.

وتتراوح أعمار الأطفال الضحايا بين ثلاثة وأحد عشر عاما.

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