إنفانتينو : خسائر ” فيفا ” بلغت 369 مليون دولار

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (#فيفا)، السويسري #جياني_إنفانتينو أن المنظمة الكروية لا تزال في وضع مالي صلد تماماً، رغم الخسائر التي تعرضت لها مؤخراً.

وأوضح إنفانتينو، في كلمته أمام الجمعية العمومية (كونغرس) للاتحاد الآسيوي للعبة في العاصمة البحرينية #المنامة، أن “خسائر فيفا هذا العام بلغت 369 مليون دولار ولكنها لا تؤثر على الوضع المالي الصلد لفيفا”.

وأشار إنفانتينو إلى أن “هذه الخسائر تتسق مع طبيعة ونموذج العمل بالنسبة للنواحي المالية في فيفا”.

وقال رئيس الاتحاد الدولي: “رغم ما يحاول البعض كتابته أو قوله، الأوضاع المالية لفيفا صلدة تماماً.. من الطبيعي أن يتعرض فيفا لخسائر مالية لثلاث سنوات ثم يجني الأرباح في الأعوام التي تقم فيها بطولات كأس العالم… هذا هو النموذج المالي لفيفا”.

وسبق لفيفا أن أوضح أنه قد يتعرض لتراجع على المستوى المالي هذا العام لكنه سيستعيد وضعه القوي في 2018، من خلال جني أرباح تصل لنحو مليار دولار بفضل عدة إيرادات في مقدمتها حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان فيفا عانى في محاولاته لإيجاد رعاة بعد فضائح الفساد التي ضربت الاتحاد في 2015.

ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن الأحد، عن اتفاقه مع خطوط الطيران القطرية على أن تكون راعية لبطولتي كأس العالم 2018 و2022. ( DPA )

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