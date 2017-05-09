ابتكار أول روبوت ” مفتش ” للتأكد من سلامة الجسور

ابتكر فريق من الباحثين بـ#جامعة_نيفادا الأمريكية أول روبوت يمكنه تفادي حدوث مثل الكوارث عن طريق إجراء عملية تفتيش منتظمة للتأكد من سلامة الجسور بشكل أرخص وأكثر دقة، حيث يستطيع الروبوت أن يتحرك على جانب الطريق بطول الجسر دون أي تعطيل لحركة السير.

ويتحرك الروبوت على أربع عجلات وهو يعمل ببطارية كهربائية وقادر على مقاومة المياه، ويستخدم أجهزة رادار تخترق الطبقة الأرضية وأجهزة استشعار لرصد أي تآكل في دعامات الجسور المصنوعة من الصلب أو أي تلف في الكتل الخرسانية في الداخل.

ويستطيع الروبوت أيضاً تسجيل أي شقوق في السطح العلوي للجسر عن طريق كاميرا خارجية.

ويقوم الروبوت بتحويل القراءات الناتجة عن عملية فحص الجسر إلى خريطة ملونة لجسم الجسر تقوم بتسليط الضوء بلون مختلف على أي مناطق ضعف يتم تسجيلها، ويتم إرسال نتائج عملية الفحص إلى مفتشين من البشر بحيث يمكنهم متابعة عملية تشغيل الروبوت باستمرار.

وتم اختبار الروبوت الجديد على أربعة جسور في نيفادا ونيوهامبشاير وماين ومونتانا، وأثبتت التجربة أنه أسرع وأكثر دقة من المفتشين البشر.

ونقل الموقع الإلكتروني “نيو ساينتست” المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث سبنسر جيبس قوله إن “الروبوت يستغرق نفس الفترة التي يستغرقها البشر في تفحص الجسر، ولكن عملية تحليل البيانات تستغرق دقائق بدلاً من ساعات”، مضيفاً أن فريق البحث يعكف حالياً على التوصل إلى سبل من أجل تقليل فترة التفتيش التي يقوم بها الروبوت على الجسر.

وأضاف جيبس أنه من مزايا الروبوت الجديد أنه أرخص من فرق التفتيش البشرية، موضحاً أنه في حين يتعين توفير مفتشين من البشر لفحص جسم الجسر، فلابد أيضاً من توفير فرق أخرى لإغلاق الجسر وضبط حركة المرور وتحليل البيانات الناتجة عن عملية الفحص، مما يترتب عليه تكلفة إضافية لعملية الفحص. ( DPA )

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