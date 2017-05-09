الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في 21 شهراً

ساهمت مجموعة من الأنباء الجيدة وتعافي أسهم الموارد في ارتفاع الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعد خسائر طفيفة في الجلسة السابقة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة ليقبع عند أعلى مستوى في 21 شهرا وصعدالمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 في المئة ليعوض جزءا من خسائره عقب فوز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا.

وسجل سهم ميكرو فوكاس البريطاني أكبر خسائر على مؤشر ستوكس ونزل أكثر من 12 في المئة بعد أن أعلنت الشركة أن الإيرادات في هيلويت باكارد انتربرايز الأمريكية التي ستشتريها هوت بنحو عشرة في المئة في الربع الأخير.

كما تلقت السوق دعما من تعافي أسهم الموارد الأساسية ومكاسب شركات الطاقة وارتفعت أسهم شركات التعدين مع زيادة سعر النحاس. وسجل سهم جلينكور أكبر مكاسب بارتفاع نسبته 3.3 في المئة.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المئة والمؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة عند الفتح. (REUTERS)

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