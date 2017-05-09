الأمم المتحدة : 250 مفقود إثر غرق قاربين في المتوسط

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 250 شخصًا باتوا في عداد المفقودين، إثر غرق قاربين في مياه المتوسط ، قرب السواحل الليبية، خلال اليومين الماضين.

وأوضحت المنظمة الأممية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الواقعتين حدثتا بشكل منفصل، إذ غرق قارب أمس الأول الأحد، وعلى متنه 163 شخص، أُنقذ منهم سيدة و6 رجال فقط.

وفي واقعة أخرى، غرق قارب آخر وعلى متنه 132 شخصًا، تم إنقاذ 50 منهم ونقلهم إلى جزيرة صقلية، جنوبي إيطاليا.

ولم تبيّن المفوضية جنسيات المفقودين، أو الجهات التي انطلقوا منها أو الجهات التي كانوا يقصدونها.

وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين في بيانها، اليوم، أنه منذ بداية العام الحالي، بات هناك أكثر من ألف و300 شخص مفقودين في مياه “المتوسط” أثناء محاولاتهم الوصول إلى شواطيء إيطاليا. (ANADOLU)

عكس السير