البنتاغون يزود الوحدات الكردية بالسلاح رغم اعتراض أنقرة .. و وزير الدفاع الأمريكي : نيتنا هي العمل مع الأتراك جنباً إلى جنب للسيطرة على الرقة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب أجاز تسليح المقاتلين الأكراد في سوريا (وحدات الحماية الكردية) “كإجراء ضروري لضمان تحقيق نصر واضح” في هجوم مقرر لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية في ضربة على الأرجح لعلاقات الولايات المتحدة مع تركيا.

وعارضت أنقرة بشدة تزويد العناصر الكردية في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بالسلاح إذ تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا سوريا لحزب العمال الكردستاني.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون، دانا وايت، التي تزور ليتوانيا مع وزير الدفاع جيم ماتيس، في بيان: “ندرك تماما المخاوف الأمنية لتركيا شريكتنا في التحالف.. نود طمأنة شعب وحكومة تركيا بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع أي أخطار أمنية إضافية وبحماية شريكتنا في حلف شمال الأطلسي”.

وأبدى وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس تفاؤله يوم الثلاثاء بعد محادثات مع مسؤول تركي بشأن قتال تنظيم الدولة الإسلامية لكنه لم يكشف النقاب عن إحراز أي تقدم نحو تسوية خلاف بشأن دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا.

وفي وقت سابق قال ماتيس في مؤتمر صحفي بعد محادثات دفاعية مع أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية إن “نيتنا هي العمل مع الأتراك جنبا إلى جنب للسيطرة على الرقة وسنعمل على ترتيب ذلك وسنحدد كيف سنفعل ذلك”.

وعند الإلحاح عليه بشأن هذه المسألة قال ماتيس إنه لا يريد كشف النقاب عن خطط أمريكا القتالية ولكنه أشار إلى ثقته في أن واشنطن وأنقرة ستتجاوزان هذا المأزق.

وقال “ولكن سنحل ذلك..الحرب أحيانا لا تعطيك كل الخيارات الجيدة. هذه طبيعة الحرب. إنه ليس موقفا جيدا”. (REUTERS)

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