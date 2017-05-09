النرويج تعتزم قتل 2000 حيوان ” رنة “

أجازت السلطات النرويجية قتل ألفين من حيوانات الرنّة في مسعى للقضاء على مرض يصيب باضطراب حركي دائم سجلت بعض الحالات منه في أراضيها.

ويطلق على هذا المرض اسم الاعتلال الدماغي المزمن، وهو مرض معد معروف في #أميركا_الشمالية ولكن لم يسجل انتقاله للإنسان من قبل ، والحالات المسجلة في النرويج هي الأولى من نوعها في أوروبا.

ويؤدي هذا المرض إلى اضطراب في حركة الحيوان المصاب به ونقص في الوزن يؤدي إلى الموت بحسب ما اوردت قناة العربية ، وللمرة الأولى في أوروبا، رصد وجود هذا المرض العام الماضي في النرويج ، ومنعا لانتشاره، قررت السلطات القضاء على القطيع الذي تعيش ضمنه الحيوانات المصابة في منطقة نوردفييلا الجبلية جنوب غرب البلاد.

وأعطت وزارة الزراعة موافقتها على هذا الإجراء “استناداً إلى المعلومات المتوفرة لنا والتوصيات التي أجمع عليها الخبراء”.

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