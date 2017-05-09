باحثون يكتشفون الخلايا التي تؤدي إلى فقدان الشعر

اكتشف باحثون أمريكيون علاجًا لظاهرة #الصلع، التي تصيب #الرجال، بإمكانه أيضًا إصلاح الشعر الرمادي ، وحدد الباحثون، في المركز الطبي بجامعة تكساس الأمريكية، الخلايا التي تساعد مباشرة على نمو الشعر، والتي يمكن أن تؤدي إلى علاج الشعر الرمادي والصلع.

ونقلت صحيفة “مترو” البريطانية عن أحد الخبراء قوله: “على الرغم من أن المشروع بدأ في محاولة لفهم كيف تتشكل أنواع معينة من الأورام، إلا أنه انتهى بنا إلى اكتشاف السبب في تحول الشعر إلى اللون الرمادي واكتشاف هوية الخلية التي تساعد على نمو الشعر مباشرة”.

وأضاف: “عن طريق هذا الاكتشاف، نحن نأمل في تطوير مركب موضعي في المستقبل يمكنه توصيل الجينات اللازمة لبصيلات الشعر لتصحيح هذه المشاكل التجميلية”.

ووجد الباحثون، أن بروتينًا يسمى KROX20، والمرتبط بتطوير الأعصاب، يتحول في خلايا الجلد ليكوّن الشعر الرمادي في النهاية.

وقال الباحثون وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز: “إنهم سيحاولون معرفة ما إذا كان يتوقف البروتينKROX20 وعامل الخلايا الجذعية عن العمل مع تقدم العمر، ما يؤدي إلى ظهور الشعر الرمادي وتساقط الشعر”.

كما يمكن أن يقدم الباحثون، إجابات عن أسباب اعتبار الشعر الرمادي وفقدان الشعر من بين أولى علامات الشيخوخة، وفق الصحيفة.

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