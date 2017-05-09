بالفيديو .. طيار بارع ينقذ 60 راكباً و يهبط في جزيرة بريطانية

تمكن طيار بارع في تحدي الظروف الجوية والهبوط بسلام بعد عدد من المحاولات بطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية، تحمل 60 راكباً قادمة من دولة جنوب إفريقيا.

ونشرت صحيفة التايمز البريطانية القصة والفيديو اللذين يظهران الطبيعة الجغرافية الوعرة للجزيرة، التي هبطت فيها الطائرة لأول مرة في تاريخ مطار جزيرة #سانت_هيلينا البريطانية والواقعة في #المحيط_الأطلسي.

وذكرت الصحيفة أن المطار يقع على منحدر خطر، تهب عليه رياح قوية باستمرار ما يجعل عمليات الهبوط والإقلاع خطرة جدا لطائرات الركاب.

يذكر أن المطار الذي تمكن الطيار الماهر من الهبوط عليه بسلام حصل على لقب أقل المطارات نفعا، وذلك كونه لم يستقبل أي طائرة ركاب منذ مرور عام على بنائه والذي كلف بريطانيا نحو 285 مليون جنيه إسترليني “حوالي 370 مليون دولار” وفق ما ذكرت قناة العربية ، وسميت جزيرة سانت هيلينا التي تقع فى المحيط الأطلسي وتتبع التاج البريطاني بهذا الاسم نسبة للقديسة هيلينا وهي جزيرة بركانية.

ووفق ما ذكرة موقع ويكيبيديا العالمي فإن الجزيرة معروفة بأنها الجزيرة التي نفى إليها البريطانيون نابوليون بونابارت للمرة الثانية بعد هروبه من جزيرة اليبا، ومات فيها سنة 1858.

وتعد جزيرة سانت هيلينا منطقة من أكتر أماكن العالم عزلة وتقع على معد 2000 كم من أقرب قطعة يابسة. ولم يكن فيها في السابق #مطار وكانت الطريقة الوحيدة للوصول لها هي السفن قبل بناء المطار الذي يعد من أخطر المطارات في العالم.

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