بالفيديو .. ” غوغل إيرث ” تعرض الحروف الأبجدية في كل زاوية بدبي

نجح مقيم في دبي يدعى “باتريك سيمان” في استعراض مباني الإمارة من منظور مختلف، إذ تمكن من استخراج جميع حروف الأبجدية الإنكليزية التي يعكسها شكل المباني والطرق داخل دبي من الفضاء.

وقال باتريك إنه لم يستخدم أي وسيلة طيران للحصول على هذا الفيديو الذي استغرق 6 شهور عمل وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بل اعتمد على إبداع وعبقرية برنامج الخرائط الجغرافي “غوغل إيرث” في التعرف على التخطيط العمراني للمدينة وأنظمة الطرق لمعرفة استخراج كل حرف من حروف الأبجدية الإنجليزية.

وبالفعل تمكن السيد باتريك من العثور على جميع المواقع والأماكن والمباني في جميع أنحاء دبي التي تشبه حروف اللغة الإنكليزية كاملة من “A” إلى “Z”، ويمكن للمدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة تعليم الأطفال الصغار حروف الأبجدية في اللغة الإنكليزية من خلال هذا الفيديو الرائع.

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