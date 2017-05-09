بالفيديو .. مسلح متنكر بزي نسائي يقتحم محل مجوهرات في السعودية

أظهرت كاميرا المراقبة في المحل الذي تعرض للسطو المسلح في ضباء #السعودية تفاصيل العملية التي نفذها مجرم مسلح بمسدس وكلاشنكوف ومتنكرا بزي نسائي.

ورصدت الكاميرا لحظة اقتحام اللص المتنكر المحل حاملا حقيبة، وطلب من البائع تعبئتها بالذهب، إلا أن البائع رفض فما كان منه إلا أن هاجمه، مخرجا كلاشينكوف من تحت العباءة ومرغما الجميع على تنفيذ ما طلب، في حين فرت امرأة كانت داخل المحل أثناء الهجوم.

وأطلق الجاني النار على البائعين، فخرجت طلقة من إبط الأول، فيما أصيب الآخر بطلق ناري في الفخذ، ثم أخذ اللص يحاول جمع كمية من المجوهرات من المحل وفقاً لشبكة أخبار 24، ولم يُظهر المقطع وصول الرقيب أول “عطا الله الحويطي”، إلى المحل، حيث عاجله الجاني بإطلاق 5 رصاصات عليه، قبل أن يفر هاربًا.

وقال المراقب إن أحد البائعين اتصل فورا بالشرطة التي أرسلت أقرب دورية، لكن المسلح فاجأ رجل الأمن عند الخروج بإطلاق النار مباشرة نحوه ما تسبب في مقتله، ليستقل المسلح سيارة الدورية ويفر بها هاربا.

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