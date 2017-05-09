بريطانيا : جدة شجاعة تنقذ حفيدتها من الموت على يد 5 ” كلاب “

تمكنت امرأة بريطانية مسنة من التغلب على خمسة كلاب مخيفة أثناء محاولتها إنقاذ حفيدتها البالغة من العمر عامين من هجوم #الكلاب المروع.

وبينما كانت الطفلة إيلا تلعب مع أصدقائها في الحديقة الخلفية للمنزل، تعرضت لهجوم شرس من مجموعة من الكلاب التي انطلقت من منزل الجيران، الأمر الذي دفع جدتها إلى مصارعة الكلاب والتغلب عليها، وإبعادها عن حفيدتها بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وعلى الرغم من أن إيلا أصيبت بجروح خطيرة في وجهها وجسدها جراء الحادث، غير أن الأطباء قالوا بأن الجروح لا تشكل خطراً على حياتها.

وتم نقل الفتاة جواً إلى المستشفى من منزلها في شارع كوكبرن في ليفربول، بينما تم نقل الجدة الشجاعة الى مستشفى جامعة ليفربول الملكي، حيث تلقت العلاج من إصابات طفيفة.

واعتقلت الشرطة رجلاً يعتقد بأنه صاحب الكلاب، يبلغ من العمر 35 عاماً في مكان الحادث وضبطت خمسة كلاب وخمسة جراء في منزله.

وقال السكان لصحيفة ليفربول إيكو إن الشرطة وضعت طوقاً حول شارع كوكبرن في ليفربول بعد الساعة 4 مساء، ورفضت السماح لهم بالعبور، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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