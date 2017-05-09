بعد فراق دام ست سنوات .. الإمارات : أب سوري يتمكن من لقاء ابنه بتدخل من حاكم عجمان (فيديو)

انتهى فراق دام 6 سنوات بين أب سوري وابنه، بلم شمل العائلة في الإمارات، بعد تدخل من حاكم عجمان.

وكشف المواطن الإماراتي حسن الرميثي في مقطع مصور، نشرته صحيفة “الإمارات اليوم”، أن مقيماً سورياً توجه بطلب شخصي للشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم عجمان ليجمع شمله بابنه، فأصدر الحاكم توجيهات لإنهاء الإجراءات اللازمة لاستقدام الشاب وجمعه بأبيه.

وتم ترتيب لقاء بين الأب وابنه في ديوان الشيخ حميد عقب استصدار تأشيرة الإبن، وأظهر المقطع المصور دهشة الأب الكبيرة التي منعته من التعرف على ابنه للوهلة الأولى، قبل أن يقوم باحتضانه بحرارة.

ونقلت الصحيفة عن الرميثي قوله، إن اللقاء تم يوم الأحد (7/5)، وأنه خاطب مسؤولين في الديوان طالباً منهم السماح له بنشر الفيديو، فحصل على الموافقة، وفوجئ بتفاعل كبير من المتابعين.

الجدير بالذكر أن حصول السوري على فيزا للإمارات، أمر أشبه بالمستحيل.

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