بعد فشل رجال الإطفاء .. لاجئون في هولندا ينقذون قطاً تسلق شجرة عالية ! ( فيديو )

أنقذ لاجئون سوريون في #هولندا قطاً علق على شجرة، لمدة 24 ساعة، بعد أن عجز رجال الإطفاء عن إنقاذه.

وقالت صحيفة “خيلدرلاندر” الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن رجال الإطفاء حاولوا إنقاذ القط العالق على شجرة في محطة القطار بقرية “فارسيفيلد”، عن طريق سلم، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب وجوده على علو مرتفع، فحاولوا مجدداً عن طريق رشه بالماء ذو الضغط العالي، إلا أن القط تمكن من التمسك بأحد الأغصان وعاد ليتسلق الشجرة لمكان أكثر ارتفاعاً.

وقرر رجال الإطفاء بعد ذلك ترك القط على الشجرة لمدة قصيرة.

وبحسب الصحيفة، فقد وعد الإسعاف الخاص بالحيوانات بمراقبة القط، وفي حال بقائه على الشجرة لعدة أيام، فإنهم سيجلبون آلية لتصل إلى ارتفاع أكبر لإنقاذه.

وقبل مرور تلك الأيام، حاول ثلاثة لاجئين سوريين إنقاذ القط وتمكنوا بالفعل من ذلك، حيث جلبوا سلماً من أحد سكان المنطقة، وتسلق أحدهم على الشجرة فيما قام الاثنان الآخران بالوقوف تحتها مستخدمين بطانية لالتقاطه إن سقط.

وتمكن الشبان الثلاثة من إنقاذ القط، بحسب الصحيفة، التي قالت إن الأخير كان هزيلاً وجائعاً، وتم إسعافه من قبل المختصين.

عكس السير