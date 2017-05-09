تركيا تكشف عن “الدبابة النمر” لأول مرة

كشفت شركة FNSS التركية للصناعات الدفاعية اليوم الثلاثاء عن أول نموذج للدبابة “نمر” متوسطة الوزن خلال المعرض الدولي الثالث عشر للصناعات الدفاعية IDEF في مدينة إسطنبول.

وذكر مراسل الأناضول في المعرض الذي انطلق صباح اليوم بأرض المعارض في إسطنبول أن الدبابة النمر التي طورتها شركة FNSS بالتعاون مع شركة PT PINDAD الإندونيسية، جاهزة للخضوع للاختبارات العسكرية، بعد إتمام كافة الفحوصات والدراسات الخاصة بها.

ويُتوقع أن تلعب الدبابة النمر دورا قويا في ساحات الحروب ضد الإرهاب، نظرا لما تتمتع به من القدرة على إطلاق قذائف مباشرة وبدقة عالية، وخيارات ذخيرة كبيرة، إلى جانب تمتعها بتكتيكات استراتيجية فائقة.

وفي حديث لـ”الأناضول”، أوضح نائل قورت المدير العام لشركة FNSS أن الدبابة ستكون مركبة خاصة جدا في ساحة القتال؛ نظرا لقوتها التدميرية العالية على الرغم من وزنها المنخفض، بالمقارنة بنظيراتها.

وأضاف: “الجميع سيعي فعالية هذا التصميم عند رؤية ادائها المذهل خلال الاختبارات”.

وأعرب قورت عن سعادة شركته للعمل في فريق واحد متكامل مع الشركاء الإندونيسيين في تطوير هذا العمل.

وتحتوي الدبابة النمر على نظام إداري تكتيكي فريد من نوعه، ونظام إنذار بالليزر للتدخل السريع، فضلا عن نظام حماية باليستية متقدم وآخر لتفادي الألغام.

وتحت رعاية الرئاسة التركية، انطلق اليوم المعرض الدولي الثالث عشر للصناعات الدفاعية في مدينة إسطنبول، بمشاركة عشرات من دول العالم، ويستمر حتى 12 مايو/أيار الجاري.

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