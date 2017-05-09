تطبيق يساعد المكفوفين على حفظ و تبادل الصور عبر التواصل الاجتماعي

تم تطوير تطبيق جديد يحمل اسم “فوتو أو تو” يساعد #المكفوفين وضعاف البصر من مستخدمي #الهواتف_الذكية في الوصول إلى الصور وتبادلها مثل أي شخص آخر.

يستطيع التطبيق الجديد المتوافق مع أجهزة آي فون التعرف على محتوى الصور وتحويله إلى نص، يمكن للمستخدم الكفيف الاستماع إليه عبر هاتفه الذكي.

كما يمكن ترجمة النص إلى لغة “برايل” وطباعته باستخدام طابعة مجهزة لطباعة النصوص بطريقة “برايل”، بحيث يمكن للمستخدمين ذوي الإعاقة البصرية قراءة محتوى الصور بأصابعهم.

كما يضيف التطبيق المؤثرات الصوتية إلى الصور،بحيث يتم تشغيل نغمات بيانو مع صورة السماء الزرقاء التي فيها بعض الغيوم. كما يمكن أن يضيف المستخدمون تعليقهم الخاص إلى الصور أو إضافة أصوات جديدة إليها.

ويمكن حفظ الصور التي يتم التقاطها باستخدام التطبيق أو تبادلها مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما يمكن نقل الصور العادية المحفوظة على الهاتف الذكي إلى التطبيق ومعالجتها به لتصبح ملائمة لاحتياجات المكفوفين. ( DPA )

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