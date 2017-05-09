تنظيم ” داعش ” يبث مقطع فيديو يظهر ” ذبح ضابط مخابرات روسي ” في سوريا

ذكر موقع سايت الإلكتروني لمراقبة نشاط المتشددين على الإنترنت، الثلاثاء، أن تنظيم الدولة الإسلامية بث مقطع فيديو يظهر ذبح رجل وصفه بأنه ضابط مخابرات روسي أمسك به المتشددون في سوريا.

ولم يصدر تعليق عن وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الاتحادي.

والفيديو باللغة الروسية ومدته 12 دقيقة ونشر في اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بذكرى انتصارها على ألمانيا النازية عام 1945 بعروض عسكرية، ويظهر فيه رجل في ملابس سوداء راكعا في منطقة صحراوية ويحث العملاء الروس الآخرين على الاستسلام.

وقال تعليق صوتي في الفيديو قبل أن يذبح متشدد ملتح من الدولة الإسلامية الرجل بسكين “وصدق هذا الأحمق وعود دولته بعدم التخلي عنه وإن وقع في الأسر”.

ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل ولا هوية الرجل ولم يتضح متى تمت عملية القتل. (REUTERS)

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