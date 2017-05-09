رئيس الأركان الأمريكي يصل إسرائيل لاجراء محادثات بشأن سوريا

وصل رئيس هيئة الاركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، يوم الاثنين، إلى إسرائيل لاجراء محادثات تتعلق بسوريا وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن دانفورد سوف يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع افيجدور ليبرمان ورئيس هيئة الاركان الإسرائيلي جادي ايزنكوت وقادة عسكريين آخرين، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل “في موقعها الإلكتروني.

وهذه الزيارة هى الثالثة التي يقوم بها دانفورد بوصفه رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة منذ توليه منصبه في شهر تشرين أول/أكتوبر عام .2015

وتأتي الزيارة قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل في وقت لاحق الشهر الجاري في اطار جولة يستهلها بزيارة السعودية . (DPA)

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