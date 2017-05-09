زيدان يسعى لمعادلة رقم بايرن ميونيخ التاريخي

سيكون زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي #ريال_مدريد الإسباني، أمام تحدٍ جديدٍ حينما يحل فريقه ضيفاً على جاره #أتلتيكو_مدريد غدا الأربعاء، على ملعب ” فيسنتي كالديرون” في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولاحظت صحيفة “آس” الإسبانية أنه في حال نجح ريال مدريد في التسجيل أمام الأتلتيكو، فإنّه سيصل إلى المباراة رقم 61 على التوالي التي يهز فيها شباك المنافسين، معادلاً بذلك الرقم القياسي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي حققه بين عامي 2013 و2014.

وسجل ريال مدريد في 60 مباراة على التوالي بعد الانتصار على غرناطة، السبت الماضي، برباعية نظيفة في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وكان زيدان قد قاد ريال مدريد، في الموسم الجاري لتحطيم الرقم القياسي الإسباني، الذي كان مسجلاً باسم الغريم التقليدي برشلونة في الفترة من 1942 حتى 1944، بتسجيل الأهداف في 44 مباراة على التوالي.

ورأت الصحيفة الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد أن مهمة زيدان لن تكون سهلة أمام أتلتيكو مدريد وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، لأن الأخير أحد الفرق الثلاثة التي حافظت على نظافة شباكها أمام النادي الملكي بقيادة المدرب الفرنسي، إذ انتصر الأتليتيكو في 27 فبراير 2016 على الريال بهدف نظيف، من توقيع أنطوان غريزمان.

وأشارت “أس” إلى أنّ أندية مانشستر سيتي الإنكليزي وفولفسبورغ الألماني وأتليتكو مدريد، هي فقط من حافظت على نظافة شباكها امام ريال مدريد منذ قدوم المدرب زيدان في يناير2016، خلفاً لرافائيل بينيتيز

للتذكير فإنّ ريال مدريد قد فاز على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب للدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت الثلاثاء الماضي على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

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