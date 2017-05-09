سرقة تاج مرصع بـ 367 ماسة من متحف ألماني

قالت الشرطة الألمانية إن تاجاً من الذهب والبلاتين مرصعا بـ367 ماسة، كان مملوكا لدوقة في السابق، سرق من متحف ولاية #بادن_فيرتمبرغ في #شتوتغارت.

وقالت الشرطة الجنائية بالولاية امس الاثنين إن التاج، الذي تقدر قيمته بـ1.2 مليون يورو ( 1.31 مليون دولار) سرق من متحف “باديشيس لانديس موزيوم” بمدينة كارلسروه. وهي تبحث الآن عن أي شهود يكونوا قد لاحظوا أي شيء خارج عن المألوف في وقت السرقة.

وسرق التاج من نافذة عرض بقاعة التيجان بالمتحف ، و كان التاج مملوكا للدوقة هيلدا فون بادن ( 1864-1952) ويعود تاريخه إلى بداية القرن العشرين. ( DPA )

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