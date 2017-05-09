سلطات النظام تطلق حملة لترشيح حلب ” مدينة مبدعة في مجال فن الموشحات و الغناء و الفلكلور ” ضمن منظمة الـ ” يونيسكو “

أطلقت وزارة سياحة بشار الأسد، بالتعاون مع وزارة ثقافته، حملة واسعة لـ “ترشيح حلب مدينة مبدعة في مجال فن الموشحات والغناء والموسيقى والفلكلور ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -اليونيسكو”، وذلك خلال احتفالية تم تنظيمها احتفاء بيوم التراث السوري.

وقالت صحيفة “تشرين” الناطقة باسم النظام، إن الاحتفالية التي أقيمت أول أمس الأحد، في فندق شهباء حلب “تضمنت عرضاً موسيقياً لفرق الكشافة ومعرضاً للفن التشكيلي بمشاركة 25 فناناً جسدت لوحاتهم الواقع الحياتي وتاريخ وحضارة مدينة حلب إضافة إلى حفل فني تراثي للمايسترو غسان عموري والمطرب عمر سرميني”.

وقال مدير سياحة حلب، باسم الخطيب، إن الاحتفالية تأتي في إطار “إظهار كوامن مدينة حلب الإبداعية في مختلف المجالات لأنها تختزن إرثاً حضارياً وتاريخياً كما أنها تتزامن مع إطلاق حملة واسعة لترشيح حلب مدينة مبدعة في مجال فن الموشحات والغناء والموسيقا والفلكلور وهو ما يميزها عن كل مدن العالم لعراقتها وأصالتها في هذه الفنون، مشيراً إلى أن الحملة ستستمر ضمن برامج وخطط وضعتها مديرية السياحة بالتعاون مع مختلف الفعاليات في مدينة حلب”.

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