” سيامكو ” النظام و إيران توقف إنتاج سيارة ” شام ” نهائياً و تستبدلها بـ ” شهباء “

قال محمد الناعمة، المدير العام للشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات “سيامكو”، إنه تم إيقاف إنتاج سيارة شام نهائياً، لأن نموذجها أصبح قديماً، وإطلاق “شهباء” بدلاً منها.

وأكد الناعمة لصحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، أول أمس الأحد، أن السيارات التي تم طرحها في الأسواق المحلية هي “بالميرا” و”شمرا” وفق اتفاقية الخط الائتماني المتفق عليه بين نظامه وإيران.

وكشف أن سيارة “شهباء” طرحت خلال المعرض الدولي الرابع لخدمات الشركات ورجال الأعمال “سيرفكس 2017”.

وحول أسعار السيارات، قال المدير إن سعر سيارة “بالميرا” سيكون 7.900 ملايين ليرة وسعر سيارة “شمرا” حوالي 6.500 ملايين ليرة أما سيارة “شهباء” المقرر إطلاقها فلم تتوضح التكلفة النهائية بعد، علماً أن السعر قريب من 7.300 ملايين ليرة سورية .

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