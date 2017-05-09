شركة ” MTN ” للاتصالات تصل إلى إيران

أعلنت مجموعة (MTN) أنها اتفقت على شراء 49% في شركة (إيرانيان نت) لخدمات الإنترنت من خلال خطوط الهاتف الثابت مقابل 540 مليون راند ما يعادل 40 مليون دولار.

وأضافت الشركة أنها ستستثمر 3.4 مليار راند في أسهم وقروض لتسهيل تحقيق أهداف شركة الإنترنت الإيرانية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتعني مجموعة(MTN ) بالإنجليزية (Mobile Telephone Network Group) وهي شركة اتصالات متعددة الجنسيات تأسست في جنوب إفريقيا عام 1994 وتقدم خدمة الاتصالات الهاتفية والمحمولة في العديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

والراند هو العملة المحلية في جنوب إفريقيا، وكل دولار يعادل 13.5426 راند. (REUTERS)

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