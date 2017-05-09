” فيفا ” يدعم ملف الولايات المتحدة و المكسيك و كندا المشترك لاستضافة المونديال

سيدعم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (#فيفا) على الأرجح مساعي ثلاث دول من أمريكا الشمالية لتنظيم كأس العالم 2026، عندما يجتمع اليوم الثلاثاء في #البحرين.

وفي ظل عدم وجود عرض آخر منافس فإن منظمي الملف المشترك من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يريدون أن يعلن فيفا اختيارهم لتنظيم البطولة من أجل البدء في الاستعداد.

وسيطرح هذا الأمر على الجمعية العمومية لفيفا، الخميس المقبل، ولكن مجلس الاتحاد سيدلي برأيه في الفكرة اليوم الثلاثاء.

وعادة في سياسات فيفا يلتزم أعضاء الاتحاد بتوجيهات المجلس، الذي حل محل اللجنة التنفيذية، ما يكسب اجتماع الغد أهمية كبيرة لدول أمريكا الشمالية الساعية لتنظيم البطولة.

وفي ظل الثقة الكبيرة التي تحيط بعرض الدول الثلاث، فإن الأمين العام لفيفا فاطمة سامورا قالت إنها “عازمة على ضمان اطلاع المجلس على الخطة كاملة قبل أن يعطي توجيهاته للجمعية العمومية”.

وقالت فاطمة سامورا: “سنستمع لمقترحات الاتحادات الثلاثة وبعدها سنمضي بها قدماً.. نحتاج مزيداً من المعلومات قبل أن نحيل الأمر إلى الجمعية العمومية”.

وأضافت: “سيناقش المجلس المقترح وسينظر كيف سيتم احالة الأمر إلى الجمعية العمومية”، مؤكدة أن المجلس سيصدر توصية بشأن التصويت.

والمقترح الذي تقدمت به الدول الثلاث يدعو لاتخاذ “قرار مبدئي” لصالح عرضها، ولديها خطط جاهزة للتنفيذ لإقامة هيئة رسمية فور الحصول على الضوء الأخضر من أعضاء فيفا.

وحتى الآن لم يظهر أي عرض آخر في ظل أنباء عن أن المغرب قد ينضم للسباق. ( reuters )

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