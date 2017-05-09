قس هندي مخطوف في اليمن يظهر في فيديو و يطلب المساعدة لإطلاق سراحه

ظهر قس هندي خُطف بعد هجوم على دار للمسنين في مدينة عدن الساحلية الجنوبية العام الماضي في فيديو على موقع إخباري يمني طالبا المساعدة في سبيل إطلاق سراحه.

وخُطف الأب توم أوزهوناليل في مارس آذار 2016 عندما دخل أربعة مسلحين قالوا إنهم أقارب أحد نزلاء دار المسنين إلى المكان فقتلوا أربع راهبات هنديات وموظفتين يمنيتين وثمانية من النزلاء كبار السن وحارسا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم ولم يتضح بعد الدافع وراءه لكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وصفه بأنه عمل إرهابي.

وتحدث القس الإنجليزية ببطء في الفيديو وقال “يعاملونني جيدا قدر استطاعتهم”.

وقال أوزهوناليل في الفيديو الذي نشره موقع عدن تايم الإخباري الإلكتروني “حالتي الصحية تتدهور بسرعة وأطلب نقلي للمستشفى في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح تسجيل الفيديو لافتة مثبتة في ملابس القس المخطوف وعليها تاريخ “15-4-2017″.

وقال أوزهوناليل إن خاطفيه أبلغوا الحكومة الهندية والأسقف الكاثوليكي في أبوظبي بمطالبهم لكن الرد كان “غير مشجع″.

وأضاف “يا أفراد عائلتي الأعزاء افعلوا ما بوسعكم للمساعدة في إطلاق سراحي… رجاء افعلوا ما بوسعكم للمساعدة في إطلاق سراحي. وليبارككم الرب على ذلك”.

ولم يتسن التحقق من صحة الفيديو.

وفر كثيرون من أبناء الأقلية المسيحية في عدن من المدينة التي كانت ميناء عالميا قبل أن تصير منطقة صراع.

وهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران المدينة في خضم الحرب الأهلية في مارس آذار 2015 فأجبروا القوات الحكومية على الفرار. (REUTERS)

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