كيف تختار الهاتف الذكي الأنسب لك ؟

يعتبر اختيار الهاتف الذكي الملائم لاحتياجاتك بصورة صحيحة هي خطوة أولى وأساسية لتجنب الوقوع في مشاكل مستقبلية مع الهاتف. ويعد أحد أبرز العناصر الأساسية التي يجب على المستخدم التركيز عليها نظام التشغيل الذي يرغب التعامل معه سواء أندرويد أو آي أو إس المهيمنين على سوق الهواتف الذكية.

نظام تشغيل “أندرويد”

نظام أندرويد هو المهيمن حتى الآن على أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، ومقارنة بنظام آي أو إس فإنك ستجد الكثير من الخيارات من حيث التصميم والحجم والمواصفات والأداء والسعر.

يمتاز نظام أندرويد بقابليته الكاملة للتخصيص والتعديل، ومع وجود عشرات اللانشرات المميزة وغيرها من التطبيقات سيكون بإمكانك تخصيص النظام بحسب احتياجاتك وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، كما ان نظام تشغيل أندرويد 7 يُقدم الكثير من المزايا المفيدة خصوصاً فيما يتعلق بتعدد المهام وإدارة التنبيهات وتوفير البطارية.

مع ذلك لا يُمكن أن ننكر أن مشكلة النظام الأساسية هي في الفترة التي تستغرقها التحديثات للوصول إلى الهاتف الذكي، فلا تتوقع بمجرد امتلاكك لهاتف أندرويد حديث أن يصلك آخر إصدار من النظام على الفور، ويستثني من ذلك بالطبع هواتف غوغل بيكسل التي تعتبر الخيار المفضل لمن يرغب بالحصول على تحديثات النظام فور إطلاقها.

آي أو إس

نظراً لأن هواتف آي فون المصنعة من قبل شركة أبل تأتي بنظام آي أو إس المطور هو الآخر من نفس الشركة، فإن التكامل بين الهاتف والنظام يوفر مرونة أكبر في الأداء إلى جانب ضمان وصول آخر التحديثات إلى هاتفك بسرعة.

نظام آي أو إس يمتاز بسهولة الاستخدام والسرعة، والعمل بسلاسة مع باقي منتجات أل مثل أجهزة ماك.

يقدم آخر إصدار من النظام “آي أو إس 10” العديد من التحسينات أبرزها تحسين المساعد الصوتي سيري الذي أصبح يتكامل مع الكثير من التطبيقات بما فيها تطبيقات التواصل الفوري.

متجر آب ستور في الغالب يحصل على أهم التطبيقات والألعاب قبل متجر غوغل بلاي، وهي مسألة تعود للمطورين الذين يستهدفون مجموعة من الأجهزة التي تمتلك مواصفات متماثلة.

كذلك تتمتع هواتف آي فون بمجموعة أكبر من الملحقات نظراً لعدم وجود الكثير من النماذج المختلفة في التصميم، بعكس هواتف أندرويد التي يوجد منها آلاف النماذج.

الخلاصة

• نظام آي أو إس أسهل وأسرع في الاستخدام، ويضمن لك الحصول على آخر التحديثات الخاصة بالنظام وكذلك التطبيقات المهمة.

• نظام أندرويد يوفر لك خيارات أوسع بكثير مع قدرة عالية على التخصيص ومجموعة متنوعة من الهواتف وبأسعار معقولة.

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