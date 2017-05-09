مسؤول أممي : لا تعلقوا الكثير من الآمال على الجولة الجديدة من مباحثات جنيف حول سوريا

دعا مسؤول أممي الثلاثاء العالم إلى عدم تعليق الكثير من الآمال على جولة جنيف القادمة حول الأزمة السورية والمقررة الأسبوع القادم.

وصرح مساعد المبعوث الخاص إلى سوريا مايكل كونتيت بأن التقدم الذي تم إحرازه في الجولات السابقة كان متواضعاً وضئيلاً.

وقال للصحافيين :”ليست هناك توقعات بأن تكون (الجولة القادمة) بالضرورة أكثر أهمية من سابقاتها”.

وخلال الجولات الخمسة السابقة من محادثات جنيف، لم تُجر الحكومة والمعارضة مفاوضات مباشرة، وإنما فقط من خلال دي ميستورا كوسيط.

وأشار كونتيت إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الصيغة الأسبوع القادم.

وشدد دي ميستورا في بيان، على أهمية تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة “بهدف وقف تصعيد العنف بصورة كبيرة والمساعدة في تهيئة بيئة بناءة لعقد المحادثات السياسية بين السوريين في جنيف”.

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