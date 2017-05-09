مصير عشرات آخرين ” مجهول ” .. أنباء عن إعدام سلطات النظام 4 سوريين معارضين بعد أن طردتهم الكويت بسبب ” مخالفات مرورية ” !

قالت صحيفة “القبس” الكويتية، يوم أمس الإثنين، إن سوريين مبعدين من الكويت بسبب “مخالفات مرورية جسيمة”، تم إعدامهم من قبل السلطات في بلدهم (سلطات النظام).
ونقلت الصحيفة عن حسين الشمالي، أمين عام منظمة “كافي” لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان العاملة في الكويت تحت وصاية الأمم المتحدة، قوله إن “هناك أربعة مبعدين من الأراضي الكويتية ويحملون الجنسية السورية تم إعدامهم من قبل سلطات بلادهم خلال الفترة الماضية”.
وأضاف الشمالي أن المبعدين الذين تم إعدامهم “سافروا من البلاد على خلفية قضايا بسيطة ترتبط بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة أو مخالفات مرورية جسيمة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في استثناء هذه الجنسية من التسفير والاكتفاء بالعقوبات القانونية الأخرى”.
ولفت إلى أن المنظمة تلقت، خلال الفترة الماضية، نداءات استغاثة عدة من أهالي موقوفين سوريين في سجن الإبعاد على قضايا تماثل التي أبعد من أُعدموا من أجلها.
وبين، بحسب المصدر ذاته، أن الأمر لا يرتبط فقط بالإعدام، حيث رصدت المنظمة كذلك فقدان أثر عشرات السوريين الذين تم إبعادهم عن البلاد، مشيراً إلى أن الأهالي حتى الآن لا يعلمون أماكن وجود أبنائهم بعد أن وصلوا إلى الأراضي السورية.
وختم الشمالي بالقول إن “السلطات السورية تتخذ إجراءات قانونية تصل إلى الإعدام لكل شخص قام بالتعدي على النظام من خلال المواقع الإلكترونية أو المواقف السياسية المختلفة، مما يستدعي من الحكومة الكويتية النظر في أسلوب التعامل مع أبناء الجالية، لا سيما ما يتعلّق بالإبعاد للقضايا البسيطة”.
ولم تذكر الصحيفة أية معلومات متصلة، كما لم يذكر الشمالي أسماء الضحايا، أو كيفية توصل منظمته لهذه المعلومات.
انشالله ايران المجوسية تبلع كل الخليج العربي والأمة الإسلامية ونرتاح من خيانتكم
ونستدرجهم من حيث لايعلمون .. الموت قادم للجميع يامتآمرين على الشعب المكلوم.
اصدقاء الشعب السوري
هههههههه سبحانك ربي بس
يتحمل النظام الكويتي والسوري هذه الجريمة وهما مسؤولان كاملا عنها لان الابعاد الى سوريا يعني الموت المحتم ويعتبر اي بلد يقدم على امر كهذا شريكا في الجريمة دون شك
لك بتعرفوا نظام الاسد مجرم و اكبر ارهابي بتبعتوهم مشان يموتوا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم … لك اعتبرهم اخواتك غلطو بتبعتوهم عند المجرمين !!!! مافي انسانيه و زمان بخوف يالطيف
ياحيف بس ياحيف ياحيف ياحيف يااااااا اهل الخليج خافوا الله ولا تظلموا الناس حاجه عنصرية حاجه جهل حاجه حااااجه لكككككككك عيبب عيب عيب حاجه حقد وين التسامح شو صار للناس
منايك الامة الشاوية اهل العكل
شهداء الله يرحمهم
لو كانت في دولة اروبية وغير شقيقة لاستقالت الحكومة
اولا الصحیفة القبس یلی یکتب الوحی، الم یسالوا من جبرئیل الامین شو اسماء هؤلاء الاربعة؟!! ام مجرد الارواح لا اسم و لا العنوان و لا مکان الولادة و لا حتی الجنس لهم؟!!
ثانیاً المعارضجیة یلی یتم ابعادهم من البلدان الاخرین بعد العودة الی الحضن الوطن غالباً ما یتم تجنیدهم فی الفیلق الخامس اقتحام لقتال داعش فی ريف حمص…