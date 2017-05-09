مصير عشرات آخرين ” مجهول ” .. سلطات النظام تقوم بإعدام 4 سوريين معارضين بعد أن طردتهم الكويت بسبب ” مخالفات مرورية ” !

قالت صحيفة “القبس” الكويتية، يوم أمس الإثنين، إن سوريين مبعدين من الكويت بسبب “مخالفات مرورية جسيمة”، تم إعدامهم من قبل السلطات في بلدهم (سلطات النظام).

ونقلت الصحيفة عن حسين الشمالي، أمين عام منظمة “كافي” لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان العاملة في الكويت تحت وصاية الأمم المتحدة، قوله إن “هناك أربعة مبعدين من الأراضي الكويتية ويحملون الجنسية السورية تم إعدامهم من قبل سلطات بلادهم خلال الفترة الماضية”.

وأضاف الشمالي أن المبعدين الذين تم إعدامهم “سافروا من البلاد على خلفية قضايا بسيطة ترتبط بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة أو مخالفات مرورية جسيمة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في استثناء هذه الجنسية من التسفير والاكتفاء بالعقوبات القانونية الأخرى”.

ولفت إلى أن المنظمة تلقت، خلال الفترة الماضية، نداءات استغاثة عدة من أهالي موقوفين سوريين في سجن الإبعاد على قضايا تماثل التي أبعد من أُعدموا من أجلها.

وبين، بحسب المصدر ذاته، أن الأمر لا يرتبط فقط بالإعدام، حيث رصدت المنظمة كذلك فقدان أثر عشرات السوريين الذين تم إبعادهم عن البلاد، مشيراً إلى أن الأهالي حتى الآن لا يعلمون أماكن وجود أبنائهم بعد أن وصلوا إلى الأراضي السورية.

وختم الشمالي بالقول إن “السلطات السورية تتخذ إجراءات قانونية تصل إلى الإعدام لكل شخص قام بالتعدي على النظام من خلال المواقع الإلكترونية أو المواقف السياسية المختلفة، مما يستدعي من الحكومة الكويتية النظر في أسلوب التعامل مع أبناء الجالية، لا سيما ما يتعلّق بالإبعاد للقضايا البسيطة”.

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