ملك السعودية يدعو أردوغان لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستستضيفها المملكة، يوم 21 مايو/ أيار الجاري، خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء اليوم، إنه قام بتسليم الدعوة للرئيس التركي، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي خلال استقبال أردوغان له، دون أن تحدد موعد الاستقبال.

كما دعا العاهل السعودي، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وبحسب الوكالة، تسلم الدعوة، رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، عبد القادر بن صالح، خلال استقباله، وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، في مقر مجلس الأمة بالعاصمة الجزائرية اليوم.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ذات السياق، وجه العاهل السعودي دعوات مماثلة لكل من عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، ورئيس النيجر محمدو ايسفو، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، بحسب ذات المصدر.

وكانت السعودية، وجهت أمس دعوات مماثلة لكل من العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، تضمنت دعوة مماثلة.

ومن المتوقع أن تتواصل الدعوات السعودية، خلال الأيام القادمة، إلى قادة عرب ومسلمين لحضور هذه القمة.

وأعلن ترامب، الخميس الماضي، أن أولى زيارته الخارجية، منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون ثان الماضي، ستكون للسعودية ثم إسرائيل، ومن ثم إلى روما.

وكان الجبير أعلن أن زيارة ترامب للمملكة سيعقد خلالها ثلاث قمم، وهي: قمة ثنائية مع الملك سلمان، وقمة مع قادة دول الخليج العربي، وقمة مع قادة دول عربية وإسلامية.

وستكون هذه هي الزيارة الأولى تاريخيا لرئيس أمريكي إلى دولة عربية أو إسلامية في أول زيارة خارجية له. (ANADOLU)

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