نصائح إنزو لنيمار تفجر أزمة في تدريبات برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية أنّ أزمة قد اندلعت خلال تدريبات فريق #برشلونة، يوم الخميس الماضي، بين المدرب المساعد، خوان كارلوس إنزو، والنجم البرازيلي #نيمار.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أنّ نقاشاً حاداً دار بين خوان كارلوس إنزو ونيمار في الحصة التدريبية ليوم الخميس الماضي، بسبب طلب المدرب المساعد من المهاجم البرازيلي التركيز على مسيرته الكروية فقط، وعدم الاهتمام بصورة أكبر بالأمور الأخرى، وهو الأمر الذي لم يعجب نجم “البرسا”.

وأوضحت ذات الصحيفة الكتالونية، المقربة من نادي برشلونة، أن إنزو قال لنيمار إنّه سيكون لاعباً ذو شأن كبير، وقادر على قيادة برشلونة مستقبلاً، فنصحه بتصحيح “الأخطاء” لكي يستمر في التطور وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، إلا أنّ اللاعب الدولي البرازيلي لم يتقبل تلك النصائح بصدر رحب.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن الأزمة بين الثنائي وصلت لغرفة تغيير الملابس، كما تحدث عنها العاملون في نادي برشلونة، خاصةً أنها ليست المرة الأولى التي يتشاجر فيها إنزو مع أحد لاعبي برشلونة، إذ سبق وقام بالأمر ذاته مع الألماني مارك تيرشتيغن، والفرنسي صامويل أومتيتي، والكرواتي إيفان راكيتيتش، والإسباني جوردي ألبا.

يُشار أنّ تقارير صحفية برازيلية وإسبانية، كانت قد ذكرت في الفترة الأخيرة، أنّ نيمار رشح خوان كارلوس إنزو لشغل منصب المدير الفني لبرشلونة، بعد رحيل لويس إنريكي عن الفريق عند نهاية الموسم الجاري.

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