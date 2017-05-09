هاتف ” غالاكسي نوت 7 ” المجدد قد يصل الشهر المقبل للأسواق

تستعد شركة #سامسونغ لإطلاق النسخة المعاد تجديدها من هاتفها الذكي Galaxy Note 7، حيث من المتوقع أن يصل الجهاز الرائد من فئة فابليت للأسواق خلال الشهر المقبل، وذلك بعد حصوله على شهادة لجنة الاتصالات الفدرالية FCC وفي محاولة من الشركة لاسترداد بعض التكاليف التي تكبدتها في تصنيع ملايين الأجهزة.

ويأتي ذلك بعد عمليات الاستدعاء التي قامت بها الشركة الكورية الجنوبية خلال العام الماضي وبشكل لم يسبق له مثيل في الوسط التقني لهاتف Galaxy Note 7، حيث عملت الشركة على استعادة جميع الأجهزة المباعة وايقاف بيع الجهاز في جميع أنحاء العالم بسبب وجود مشاكل خطيرة تتعلق بالبطارية تؤدي إلى ارتفاع حرارتها وانفجارها.

وشكلت مسألة إعادة طرح الهواتف المجددة من Galaxy Note 7 في الأسواق محور الحديث لفترة طويلة، وقد كشفت سامسونغ لأول مرة عن خطتها لطرح الهواتف المجددة ضمن المؤتمر العالمي للجوال 2017، حيث قامت الشركة بنشر التفاصيل المتعلقة بمشكلة البطارية في أجهزتها الذكية.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية حينها إلى أنها ستعمل على بيع هواتف Galaxy Note 7 كهواتف تم تجديدها بعد التشاور مع السلطات التنظيمية الكورية الجنوبية والشركات المقدمة لخدمات الهواتف المحمولة وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، وظهرت معلومات خلال الشهر الماضي تشير إلى أنه من المرجح أن يحمل الهاتف اسم Galaxy Note 7R.

ويتوقع أن يجري طرح هاتف Galaxy Note 7R بسعر يصل إلى 620 دولاراً أمريكياً، ويعتبر هذا السعر أقل بحوالي 250 دولاراً بالمقارنة مع السعر الأصلي لهاتف غالاكسي نوت 7 البالغ 875 دولاراً أمريكياً، كما يحتوي الجهاز الجديد على بطارية بسعة 3200 ميلي أمبير بالمقارنة مع 3500 ميلي أمبير في النموذج الأصلي.

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