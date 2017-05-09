وزير الاقتصاد التركي يصف محادثاته في ألمانيا بـ ” نقطة تحول “

وصف وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أمس الإثنين، محادثاته في ألمانيا مع عدد من مسؤوليها بأنها “تمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين”.

وخلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة التركية بالعاصمة الألمانية برلين، أضاف زيبكجي أن لقاءه بنظيرته الألمانية، بريجيت زيبريس، وبوزير الخارجية الألماني، سيغمار غابريال، كان “إيجابيا للغاية”، وإنه بحث معهما العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووصف الوزير التركي لقاءاته مع المسؤولين الألمان بـ”المشجعة”، وأضاف أن اجتماعات ستعقد خلال الفترة القادمة بشأن تفعيل آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين أنقرة وبرلين.

وقال إن ألمانيا دعمت وبقوة مسألة تحديث الاتفاق الجمركي المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وإنها ستستمر في تقديم الدعم اللازم في هذا الملف.

وكشف زيبكجي أنه بحث قضية تضاؤل عدد السائحين الألمان الوافدين إلى تركيا، مضيفا أن وزير الخارجية الألماني أبلغه بأنه سيقضي عطلته في تركيا الصيف المقبل.

وتابع زيبكجي قائلا: “نهدف خلال الفترة القادمة إلى تعزيز علاقاتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والاستمرار في مساعي الانضمام إلى الاتحاد، إضافة إلى تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي، وهذه الأهداف تعود بالنفع على كلا الطرفين”.

وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي حاليا على المنتجات الصناعية، دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تحديث الاتفاقية، فستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.

ولإقرار تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، لا بد من مصادقة البرلمان والمجلس الأوروبيين على الصيغة الجديدة التي ستنتج عن محادثات الطرفين، كي يدخل بعدها حيّز التنفيد.

وتركيا هي خامس أكبر شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي، ويبلغ حجم التجارة المتبادلة بينهما 140 مليار دولار سنويا. (ANADOLU)

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