وزير الخارجية القطري : إتفاق ” خفض التوتر ” ليس بديلاً لانتقال سياسي يخرج بشار الأسد من السلطة في سوريا

رحب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الثلاثاء باتفاق إقامة مناطق “لخفض التوتر” في #سوريا لكنه قال إن الخطة ليست بديلا لانتقال سياسي يشمل خروج بشار الأسد من السلطة.

وقال الوزير القطري في تصريحات لشبكة الجزيرة التلفزيونية الفضائية ومقرها الدوحة إن الاتفاق خطوة “إيجابية”.

وأضاف “هناك مناطق لخفض التوتر لكن يجب أن تكون خطوة في سبيل الوصول لحل الأزمة ولا تتخذ كذريعة لتأجيل هذا الحل وتأجيل مسألة الانتقال السياسي”.

وتأتي التصريحات بعد محادثات بين الوزير القطري ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن. (REUTERS)

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