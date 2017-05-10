ألمانيا : الشرطة تبحث عن طفلة مختفية .. و ترجيحات بهروبها من والدها

اختفت طفلة ألمانية قبل حوالي أسبوع، في مدينة هامبورغ شمال البلاد، بعد مشادة كلامية مع والدها، فيما تواصل الشرطة البحث عنها.

وذكرت مجلة “شتيرن” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن والدي الفتاة “صوفي شيربا” لم يسمعا عن ابنتهما أي خبر، منذ الجمعة الماضية.

وأشارت المجلة إلى أن أنه صوفي البالغة من العمر عشرة أعوام، مسجلة منذ يوم الجمعة الماضي في عداد المفقودين.

وكانت الفتاة قامت بزيارة لمنزل جدتها يوم الجمعة، وعندما خرجت في الساعة الثالثة أبلغتها أن لديها موعداً، وخرجت دون أن تعود.

ونشرت الشرطة أوصاف صوفي، وقالة إن طولها يبلغ 160 سم، وجسمها نحيف، وشعرها داكن طويل، وكانت ترتدي وقت اختفائها سروالاً رياضياً أسود، وحذاءً رياضياً وردي اللون، وسترة بلون الزيتون وحقيبة يد سوداء.

وقالت الشرطة الألمانية إن الفتاة تبدو في سن 14 عاماً.

وختمت المجلة بالقول، إن تحقيقات الشرطة تشير إلى أن الفتاة قد هربت من البيت بعد خلاف مع والدها، وطالبت من يملك معلومات عنها الاتصال على الرقم: 040428656789.

عكس السير