ألمانيا : بدء محاكمة سوريين حاولوا إضرام النار بمشرد في برلين

مثل سبعة من طالبي اللجوء، ستة منهم سوريون والسابع ليبي الجنسية، أمام محكمة في #برلين ، الثلاثاء، بتهمة محاولة إحراق رجل مشرد بلجيكي الجنسية في محطة للقطارات بالعاصمة الألمانية، ليلة عيد الميلاد الماضية.

وتترواح أعمار السوريين بين 15 و 21 عاماً، بينما يبلغ الليبي من العمر 17 عاماً.

وقالت صحيفة “إيبوخ تايمز” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوريين الستة يواجهون تهمة الشروع بالقتل، بسبب إلقائهم مواد مشتعلة بالقرب من رأس المشرد، بينما يواجه الليبي تهمة عدم تقديم المساعدة، لأنه لم يحاول إخماد النار.

وكان ستة من المتهمين سلموا أنفسهم إلى الشرطة الألمانية بعد ساعات من نشر صورهم، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السابع (سوري – 21 عاماً)، في مسكنه بمنطقة “هوهنشونهاوز” في برلين.

يشار إلى أن المتهمين السبعة قدموا إلى ألمانيا بين عامي 2014 و2016 بصفة لاجئين، حسبما أوضح مكتب النائب العام في العاصمة الالمانية.

عكس السير