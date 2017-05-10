أميركا تدعو إلى فرض عقوبات جديدة على نظام بشار الأسد و كوريا الشمالية

دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الاتحاد الأوروبي إلى «فرض مزيد من العقوبات القوية» على بشار #الأسد وحكومته، و«فرض إجراءات مشددة منفصلة» على كوريا الشمالية، وخفض مستوى العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية مع الدولة الآسيوية.

وفيما يتعلق بإيران، قالت هيلي لمجلس الأمن، إن «الاتحاد الأوروبي قادر على عمل المزيد، وينبغي له ذلك، ليؤكد لإيران أن أفعالها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة بما في ذلك دعمها لجماعات متطرفة وإرهابية يجب أن تتوقف».

وحض الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة، على مواصلة تمويل منظمات الأمم المتحدة والالتزام باتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ، في وقت طالبت فيه واشنطن الاتحاد الذي يضم 28 بلداً بزيادة الضغط على سورية وكوريا الشمالية وإيران.

واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخفيضات لم يحددها في تمويل الأمم المتحدة ومنظماتها، وكذلك فرض سقف لا يتجاوز 25 في المئة على التمويل الأميركي لعمليات حفظ السلام. (REUTERS)

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