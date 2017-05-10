إبراهيموفيتش : أريد العيش بالقرب من الطبيعة بعيداً عن البشر

اعتبر لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، #زلاتان_إبراهيموفيتش، إن مواطنه ولاعب التنس السابق، بيورن بورغ، هو الرياضي السويدي الوحيد الذي يقترب من مستواه.

وقال إبراهيموفيتش في حوار نشرته مجلة “كافيه” : “مستواه يجذبني، فمثله أنا جئت من العدم وأثبت أن كل شيء ممكن.. هو الوحيد الذي وصل لمستواي”.

ويعد بورغ من أساطير التنس السويدية، إذ توج بستة ألقاب في رولان غاروس و5 في ويمبلدون.

ويغيب إبرا (35 عاماً) عدة شهور للإصابة بعد خضوعه لجراحة في الرباط الصليبي للركبة، ولم يحدد اللاعب السويدي مستقبله بعد مع مان يونايتد لكنه شدد على استبعاده نية الاعتزال.

وأشار إبراهيموفيتش إلى أنه “حينما يترك كرة القدم سيعود إلى بلاده.. حينها سأعيش في مكان ما بالسويد بالقرب من الطبيعة.. أحاط البشر بي دائماً لسنوات كثيرة، مدن كبرى وبنايات وسيارات وضغط.. أرغب فقط في العيش بهدوء مع عائلتي”. ( EFE )

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