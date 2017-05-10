” التفاخر بالقفص الصدري ” .. صور لنجمات تثير الاستهجان

اجتاحت حالة من الاستهجان مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صيحة جديدة انتشرت بين عارضات ونجمات، تعرف بـ “التفاخر بالقفص الصدري”.

والصيحة الجديدة تقود النجمات إلى نشر صور تظهر القفص الصدري بوضوح، كدليل على نحافة أجسادهن، وبدأتها نجمات مثل كورتني كارداشيان وبيلا حديد اللتين نشرتا صور تظهر القفص الصدري بوضوح.

كما ظهرت العديد من الصيحات المتعلقة بجسد المرأة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، كتلك التي تركز على نحافة الساقين إلى درجة تجعلهما غير متلاصقين بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، واجتاحت حملات لاستهجان مثل هذه الصيحات على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أنها تشكل ضغطا على النساء للظهور بشكل معين، أو محاولة الوصول إلى النحافة الزائدة، للتشبه بنجماتهن المفضلات.

ودفعت هذه المخاوف فرنسا لاتخاذ قرارات جريئة، كمنع عمل عارضات الأزياء الرفيعات جدا لدرجة غير صحية، في إطار قانون جديد يهدف لمنع “الصورة غير الواقعية لجسد المرأة”.

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