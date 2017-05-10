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السعودية : إيقاف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان

‏54 دقيقة مضت أهم الأخبار, اقتصاد و أعمال تعليق واحد

أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في السعودية، الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، “لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات في القطاع الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة”.

وخلال ورشة عمل مشتركة بين الوزارتين، تم التأكيد على ضرورة “تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي، وتحفيز القطاع الخاص لفتح مقاعد تدريبية وتأهيلية، وتقديم التسهيلات للمنشآت بهدف دعم نمو فرص العمل بالقطاع”.

وبحثت الورشة أيضاً، بحسب ما أوردت صحيفة الرياض، “توحيد اشتراطات التفتيش والمراقبة بين الوزارتين على القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج التدريب والتجسير للعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب توحيد الاشتراطات والمعايير بين الوزارتين”.

عكس السير

تعليق واحد

  1. بشوش بيك اللغم
    مايو 10, 2017 , 12:36 م في 12:36 م

    تلاقي الوزير نفسه يروح يصلح اسنانه عند طبيب اجنبي

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