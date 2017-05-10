بأمر من أمريكا .. أنباء عن تسليم ” وحدات الحماية الكردية ” فصيلاً من الجيش الحر لمناطق سيطرت عليها في ريف حلب الشمالي سابقاً

يستعد “لواء المعتصم” أحد فصائل الجيش الحر لتسلم مناطق في ريف حلب الشمالي كانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) سيطرت عليها بغطاء جوي روسي، وذلك بعد اتفاق تم بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها رئيس المكتب السياسي في اللواء مصطفى سيجري على حسابه في “تويتر”.
وبموجب الاتفاق فإن الوحدات ستنسحب من مدينة تل رفعت وبلدة دير جمال وقرى منغ وعين دقنة والشيخ عيسى ومرعناز وكفر ناصح ومريمين وشواغر.
ونص الاتفاق على أن “يكون الوجود العسكري في المناطق المذكورة منحصراً بلواء المعتصم والسماح للمدنيين والمقاتلين بالعودة إلى بيوتهم دون سلاح”.
وأوضح السيجري أن التفويض الصادر عن التحالف الدولي فيما يتعلق بالاتفاق هو نتاج جهد وعمل دام لأكثر من شهرين ويهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة 300 ألف نازح من سكان هذه المناطق.
ولم يفصح المصدر عن موعد لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، إلا أنه قال إن “التفاصيل الكاملة ستعلن في غضون أيام قليلة”.
ولم تتحدث أية مصادر أخرى عن الاتفاق أو موعد تطبيقه، فيما قال ناشطون أكراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه “منفي”. (ANADOLU-AKSALSER)
اصلا منطقة درع الفرات لازم يكون فيها جيش واحد
يكفي انقسامات
جيش واحد .. شرطة واحدة
يجب تأهيل مطار منغ حتى يستطيع السوريين العودة الى المناطق المحررة بدون وجود كلاب الاسد وبدون كلاب داعش وقسد
فقط جيش حر يحترم الشعب وثورته
وحدات الخيانة القردية حاقدة على كل مسلم سواء عربي أو تركي أو حتى كردي و لكنها شديدة الولاء لأمريكا و إيران و إبن نفيسة و مستعدين لبيع نسائهم إذا صدر لهم الأمر بذلك.
تفووووو على شرفكم
شكرآ للرئيس ترامب