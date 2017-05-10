بالفيديو .. ” أسد ” يفترس مدربه أمام أعين الأطفال

عاش جمهور أحد السيركات لحظات رعب رهيبة، في مدينة دولانز، شمال #فرنسا حين انقض أسد “يفترض أنه مروض” على مدربه، أمام أعينهم.

وفي التفاصيل، فإن الحيوان المفترس انقض على مدربه خلال أحد العروض التي كان يقدمها سيرك “بوفالو”، وفي لحظات جنون، هشمه أمام أعين الحضور ومن بينهم العديد من الأطفال، الذي وقفوا مذهولين، من هول الصدمة.

وقد أفادت صحف محلية، بأن المدرب الذي سارع بعض العاملين في السيرك، إلى انتشاله من بين أنياب الأسد، نقل إلى المستشفى، مصاباً بجروح بالغة.

وقد شاهد بعض الحضور الأسد يغرز أنيابه في جسد المدرب، ويقتلع جلده ، إلى ذلك، أفيد عن إصابة بعض الحاضرين بالإغماء جراء الصدمة، وقد تم نقلهم أيضاً إلى المستشفى.

وتعليقاً على الحادث، قال أحد الناطقين باسم السيرك، مستغرباً: إن المدرب عمل مع الأسد لسنوات، ودربه ولم يلاحظ عليه في أي عرض من العروض أو التدريبات، تصرفات عدائية”.

عكس السير