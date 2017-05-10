بالفيديو .. رئيس شركة طيران أسترالية يتلقى كعكة على وجهه

قام أحد الأشخاص المجهولين بالاعتداء على رئيس إحدى شركات الطيران الأسترالية خلال إلقائه كلمة في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء.

وبحسب شبكة “سي إن إن” تلقى الرئيس التنفيذي لشركة طيران “كانتاس” الأسترالية آلان جويس كعكة على وجهه عندما قام رجل بالسير خلفه وتوجيه ضربة “فوضوية” له.

رد فعل رئيس الشركة كان مستغرباً إذ اعتبر ما حدث معه أمراً عادياً وقال أنه لم يتفاجأ كثيراً بالهجوم المفاجئ، فقد حدثت له الكثير من المواقف خلال عمله رئيساً تنفيذياً لشركة الطيران لمدة تسع سنوات.

وبعد تنظيف وجهه ابتسم وأكمل خطابه ثم قال مستهزئاً “ليتني تمكنت من تذوقها لأن معظمها طال نظارتي!”.

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