بالفيديو .. شابان يقتلعان ضرس صديقهما باستخدام سيارة !

أظهر تسجيل مصور نشر على موقع #يوتيوب الإلكتروني لحظة محاولة مجموعة من الرجال إزالة سن صديقهم باستخدام السيارة والدراجة بعد أن اشتكى من ألم في أسنانه.

ويظهر أصدقاء الرجل وهم يجهدون في اقتلاع سنه من فمه، بعدما ربطوه بخيط صنارة صيد وحاولوا في بداية الأمر سحبه بدراجة، قبل أن يحاولوا استخدام كماشة في اقتلاع السن.

وقال جيسون سادلر “بدأ صديقنا يشكو من آلام في أسنانه لذلك قررنا أن نساعده وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لقد استغرق الأمر وقتاً أطول مما كنا نظن، وكان الأمر في غاية الصعوبة”.

وأضاف “جربنا عدة أشياء، بما في ذلك الكماشة، وربطنا صنارة الصيد في خلفية السيارة، قبل أن يتمكن أحد زملائي في نهاية المطاف من سحب الضرس بيده”.

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