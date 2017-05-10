بعد أن حظي بالشهرة على نطاق واسع .. إعتقال شبيه ميسي في إيران !

اقتيد طالب شديد الشبه بنجم نادي برشلونة ليونيل ميسي الى مركز للشرطة بعد أن ذاع صيته وارتفع عدد الذين يريدون أن يلتقطوا صورا معه.

فقد بلغ عدد الذين يريدون أن يلتقطوا صورا مع الطالب رضا باراستيش حدا جعل الشرطة تتدخل وتقتاده الى احد مراكز الشرطة وتتحفظ على سيارته من أجل وضع حد للفوضى.

وكانت القصة بدأت قبل عدة شهور بعد ان قام والد رضا بالتقاط صور له وهو يرتدي قميصا لبرشلونة يحمل الرقم 10.

وبدأ رضا البالغ من العمر 25 عاما بعد ذلك بحلاقة شعره واطلاق لحيته بحيث اصبح نسخة طبق الأصل لنجم برشلونة الارجنتيني.

وقال رضا لوكالة فرانس برس، “ينظر الي الايرانيون الآن على انني ميسي الايراني، ويريدون مني ان أقلد كل حركاته. يصاب الناس بالصدمة عندما يروني.”

وأضاف، “إني سعيد لأن رؤيتي تسعدهم، وتمنحني هذه السعادة طاقة اضافية.”

يذكر ان جدول رضا باراستيش مليء بالمقابلات الاعلامية كما حصل على عقود كعارض للأزياء.

ويقول إنه بصدد التدرب على بعض الحركات الكروية لكي يتمكن من لعب دور ميسي بشكل أكثر اتقاناً. (BBC)

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